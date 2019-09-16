أشرف عمر: تنافس بين المستشفيات الخاصة للانضمام لـ"التأمين الصحى"

أكد الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي وأمراض الكبد بجامعة القاهرة، أن المنظومة الصحية في مصر تشهد تغييرًا ليس وليد اللحظة، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالمنظومة الصحية في مصر.



وأضاف "عمر"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية النيل للأخبار، أن انضمام القطاع الطبي الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، يهدف إلى الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في هذه المنظومة المتميزة، لتقديم الخدمة إلى المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي.



وأوضح "عمر"، أن هناك معايير قياسية للمستشفيات الخاصة التي تقدم خدمة التأمين الصحي، والأطباء المشاركين في الخدمة، مشددًا على أن هناك نوعًا من التنافس بين مستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة بعد حدوث تعديل في الأسعار وتحقيق العدالة لجميع الأطراف، وتسمح للجميع بأن يكون مستفيدًا سواء المواطن أو المستشفيات أو الدولة.