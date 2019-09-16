هيثم شاكر يكشف أسباب تأخر طرح ألبومه الجديد بالأسواق

كشف الفنان هيثم شاكر، عن سبب عدم طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة" في الأسواق، واكتفائه فقط بطرحه عبر موقع "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية.



وكتب "شاكر" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لكل الناس اللي بتسأل عن عدم وجود النسخة الأصلية للألبوم في الأسواق، للأسف لم يتم طرحها حتى الآن بسبب تأخير من الشركة، رغم صدور الألبوم عبر المتاجر الإلكترونية مند 5 أسابيع، ودي حاجة أنا أول مرة أشوفها في حياتي".



يذكر أن ألبوم هيثم شاكر "معرفة قديمة" يضم 14 أغنية وهى: "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، تيجي منك، معرفة قديمة".