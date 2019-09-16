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عالم

موسكو: من المبكر الحديث عن تحسن العلاقات مع كييف

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:32 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه من المبكر للغاية الحديث عن تحسن العلاقات بين (موسكو) و(كييف).

وأوضحت زاخاروفا- في تصريحات تليفزيونية، بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من أن عملية تبادل المُحتجزين التي تمت بين الجانبين مثلت خطوة إيجابية، فإنه من الصعب التوقع بشكل مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأضافت قائلة: "لست واثقة من أن تطورات إيجابية تلوح في الأفق"، مشيرة إلى أن تعيين وزير جديد للخارجية الأوكرانية لم يأت بجديد للعلاقات بين البلدين.

جدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا عملية تبادل للمُحتجزين في السابع من سبتمبر الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذه الخطوة بأنها قد تساعد في تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.

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