براتب يصل لـ5000 جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات توريدات المواد الغذائية بالجيزة، وبراتب يصل إلى 5000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، سكرتيرة، وذلك براتب 3000 جنيه، و3 محاسبين، وذلك براتب 2200 جنيه، وذلك بشرط أن يكون المتقدم لديه خبرة سنتين، وألا يقل عمره عن 30 سنة.



كما تطلب الشركة، رئيس حسابات، على أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة 5 سنوات، وألا يقل عمره عن 40 سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، وذلك براتب 5000 جنيه.



كما تحتاج الشركة، إلى 4 مندوبى مبيعات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب 2000 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01033500825، والتواصل مع المدير المسئول حمدي محمود محمد، أو التوجه مقر الشركة في العجوزة، الجيزة.