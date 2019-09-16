حبس لص سرق 424 ألف جنيه من داخل سيارة بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بحبس أخطر لص تخصص في سرقة الحقائب من داخل السيارات في التجمع الخامس.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا من قسم شرطة التجمع الخامس، بركن "محمد. ه. ه" 43 سنة، مدير مالى بشركة، سيارته داخل ساحة انتظار أحد المولات التجارية، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفي وسرقة حقيبة بداخلها 165 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل لوحات أرقام "د ف أ 534 ماركة اسكودا فضي اللون".



وبالكشف الفني على السيارة المشار إليها، تبين أنها ملك "س. ع. أ" 46 سنة، ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة أمكن التوصل إلى أنها ملك "أشرف. ع. ع "47 سنة، صاحب شركة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، أثناء استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته مبلغ مالي 90 ألف جنيه.



وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته للربط بينه والقضايا المجهولة، اعترف بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب وسرقة حقائب كان بداخلها 424 ألف جنيه، وتم بإرشاده ضبط السيارة رقم ل س س 378 ماركة أوبل رمادي اللون، والسيارة رقم ل ي هـ 795 ماركة شيفروليه كروز فضية اللون، 2 شاشة LCD ماركة توشيبا، جهاز كمبيوتر "لاب توب" ماركة سامسونج"، واعترف بشرائها من متحصلات حوادث السرقة، وتحرر عن ذلك ملحق للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.