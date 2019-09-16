مستشفى "أبوالريش": نستعين بـ فريق تطوعى للترفيه عن الأطفال

قالت الدكتور رشا جمال، مدير مستشفى أبوالريش الياياني، إنهم استقبلوا في المستشفى فريقًا فنيًا تطوعيًا من الشباب للترفيه عن أطفال مستشفى أبوالريش، لأن الأطفال تحتاج إلى اللعب، والخروج، وممارسة الأنشطة.



وأضافت جمال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع علي فضائية "dmc"، أن الطفل في المستشفى يعيش أجواء لا يحبها، فإما أنه يستعد إلى إجراء عملية، أو أخذ حقنة، أو إجراء تحليل، أو أهله بجانبه يبكون حزنًا عليه، ومن ثم فالطفل يكره المستشفى.



وأوضحت أن هناك فريق خدمة مجتمعية في المستشفى تكون منوطة به متابعة الحالة العامة للطفل، ويعطونهم جلسات في كيفية الحفاظ على أنفسهم من الإصابة بالأمراض، وهناك جلسات فنية، ولكن لا تكون بالقدر الذي يقدمه الفريق التطوعي.





