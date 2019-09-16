مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في مصنع بكرداسة

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل مصنع بمنطقة ناهيا في كرداسة.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بمصرع عامل صعقًا بالكهرباء، فانتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب يدعى "محمد. س"، إثر إصابته بصعق كهربائي.



وبعمل التحريات تبين أن المتوفي لقي مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائي ولا شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

