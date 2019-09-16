المتحدث باسم ميركل يؤكد عزم الائتلاف الحاكم على تحقيق أهداف حماية المناخ

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، "الإرادة المطلقة" للائتلاف الحاكم في تحقيق أهداف حماية المناخ.



وقال زايبرت اليوم الاثنين في برلين في إشارة إلى الإجراءات، التي يعتزم مجلس الوزراء الألماني اعتمادها يوم الجمعة المقبل، إن الأمر يدور حول خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% بحلول عام 2030، موضحا أن تحقيق ذلك سيُجرى عبر وسائل معتمدة في اقتصاد السوق الاجتماعي.



وأضاف زايبرت أن الحكومة تعتزم أيضا تحقيق هذه الأهداف على نحو يفي بالالتزامات الاجتماعية.



وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت مؤخرا إلى تفهم القرارات المرتقبة للائتلاف الحاكم التي تهدف إلى تحقيق حماية أفضل للمناخ.