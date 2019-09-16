تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة

قررت نيابة السلام، الإثنين، إحالة مسجل خطر متهم بحيازة أسلحة بيضاء بهدف سرقة المواطنين بالإكراه، إلى محكمة الجنايات.



وكشفت التحريات عن أن المتهم "وسام. ع"، مسجل في قضايا سرقة، عثر بحوزته على أسلحة بيضاء بغرض استخدامها في سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة السلام.



كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام أول، أثناء دورية أمنية من القبض على المتهم وبحوزته أسلحة بيضاء، وبسؤاله اعترف باستخدامها لتهديد المواطنين وسرقتهم بالإكراه بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

