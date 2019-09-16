قرعة مونديال الأندية: الترجى التونسى يقابل بطل آسيا

أقيمت اليوم في مدينة زيورخ السويسرية فعاليات قرعة بطولة ​كأس العالم للأندية لعام 2019​ بمشاركة النجم الإنجليزي مايكل أوين.



وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين بطل إفريقيا نادي ​الترجي التونسي،​ وبطل دوري أبطال آسيا الذي سيتم التعرف عليه في شهر نوفمبر المقبل.



وسيواجه مونتيري المكسيكي الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة.



جدير بالذكر أن بطل أوروبا ​ليفربول​ يشارك من الدور نصف النهائي، إلى جانب بطل أمريكا اللاتينية الذي سيتم التعرف عليه في شهر نوفمبر القادم.





وستقام البطولة بين 11 و21 ديسمبرالمقبل في قطر.