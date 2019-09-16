أول روبوت يجري عملية جراحية بالبطن في بريطانيا

يشهد القطاع الطبي البريطاني طفرة جديدة مع بدء استخدام الروبوتات الطبية لمساعدة الجراحين في إجراء وتنفيذ العمليات الجراحية، مثل منظار البطن.



ويتوقع أن تلعب تقنية الذكاء الاصطناعي عبر الروبوتات دورًا في تسهيل مهام الأطباء، فيقدم على سبيل المثال المساعدة لجراحين في عملية مثل منظار البطن.



من خلال أربع أذرع مرنة تشبه الذراع البشرية، ينفذ الروبوت المهام المطلوبة منه، ويتحكم الجراح في الروبوت والمهام عبر عصا للتحكم وشاشة ثلاثية الأبعاد.



ومن أجل ذلك، يجري عدد كبير من المتخصصين والجراحين في بريطانيا تجارب على الروبوتات الطبية الجديدة للتعرف على كيفية استخدامها.



وفي المستقبل القريب، سيتم الاستعانة بها في عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية وفقا لخطة الحكومة، إذ تخصص هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد نحو 50 مليون جنيه إسترليني، لتوفير تقنية الروبوتات.



وقد يسهل هذا التطور العلمي الكبير عمل الأطباء، لكنه لا يلغي تخوفات البعض بشأن دقة تقنيات الذكاء الاصطناعي، في علاج الإنسان، في وقت تؤكد فيه الشركة المصنعة أن التقنية الجديدة للروبوت الطبي لا تعرض حياة المرضى لأي خطر.