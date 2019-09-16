البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه بختام التعاملات

قلصت مؤشرات البورصة من خسائرها الصباحية لدى إغلاق معاملات اليوم الاثنين- ثانى تعاملات الأسبوع- بدعم من عمليات شراء استباقية من قبل المصريين وبعض من العرب على أسهم منتقاة.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 749.1 مليار جنيه، مقارنة بـ751.6 مليار أمس.



وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 35 0%، بما يعادل 53 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 63. 0%، تعادل 3.57 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 550.5 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها الـ1.5 مليار جنيه، بالتعامل على نحو 183.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 23.7 ألف صفقة بيع وشراء.