غلق 4 منشآت طبية في المنوفية

قرر محافظ المنوفية، الإثنين، غلق 4 منشآت طبية في شبين الكوم، لمخالفتها للقانون وعدم تطبيق الشروط الصحية المقررة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور نصيف الحفناوي - في تصريح اليوم - أن حملة موسعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة كشفت عن تخزين مستلزمات طبية وجراحية بكميات كبيرة داخل غرف العمليات بمستشفى المعلمين بشبين الكوم، ووجود غرفة تخزين نفايات داخل جناح العمليات، كما أن جناح غرفة العمليات غير معزول، وغرفة الإفاقة غير كاملة التجهيز، وتم عرض مذكرة على المحافظ، فقرر غلق العمليات بالمستشفى.



وأضاف "الحفناوي" أن الحملة كشفت أيضًا عن عدم وجود تجهيزات طبية بطوارئ مستشفى عرفة بشبين الكوم، ووجود أعمال إنشائية، وإجراء تعديلات بالرسم الهندسي دون إخطار إدارة العلاج الحر، ووجود جهاز أشعة C-ARM غير مرخص، كما أن جناح العمليات غير معزول، وقسم العلاج الطبيعي غير مرخص، فقرر المحافظ غلق العمليات والطوارئ وقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى.



وتابع وكيل الوزارة أن المحافظ وافق كذلك على غلق جناح العمليات وجناح الطوارئ بمستشفى مودة بشبين الكوم، نظرًا لعدم وجود تجهيزات طوارئ أو استقبال، ووجود 4 أسِرَّة عناية مركزة زائدة عن المرخص به.



وأشار إلى أنه تم أيضًا غلق مستشفى الدلتا التخصصي بشبين الكوم، نظرًا لعدم وجود مدير فني أو من ينوب عنه أثناء المرور، وعدم وجود أطباء بالمستشفى أثناء المرور، وعدم وجود تجهيزات طبية بالطوارئ، وعدم وجود طبيب بالعناية المركزة أثناء المرور، وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى بالعناية، وعدم تجديد ترخيص قسم قسطرة القلب.