التحرير الفلسطينية: اتصالات مصرية لإنقاذ حياة أسير فى سجون الاحتلال

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن هناك جهودًا مصرية لإنقاذ حياة أسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ 61 يومًا، وفقًا لبيان الهيئة.



كما قالت "التحرير الفلسطينية إن هناك جهودًا مصرية حثيثة تبذل من أجل التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية لإنقاذ حياة الأسير سلطان خلوف، والإفراج عنه، والبالغ من العمر الثامنة والثلاثون، وهو يرقد في مستشفى إسرائيلي بحالة حرجة جراء إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري.

