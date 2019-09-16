رسميًا.. ليفربول يواجه السد القطرى بمونديال الأندية

أجري الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين، قرعة النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم "مونديال الأندية".



كما تأكد مشاركة كل من السد القطري، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل أوقيانوسيا، وليفربول الإنجليزي، بطل أوروبا، بالإضافة إلى مونتيري المكسيكى، بطل أمريكا الشمالية "كونكاكاف"، والترجى التونسي بطل "إفريقيا".