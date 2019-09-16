ماتيو جوندزوني يسخر من الجماهير

خسر نادي ​​ارسنال​​ الفوز الذي كان في المتناول على ​​واتفورد​​ بالتعادل 2-2 وذلك بعد التقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي اقيمت على ملعب فيكارج رود ضمن ​الجولة الخامسة​ من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



وقبل خروجه توجه لاعب نادي ارسنال ​ماتيو جوندزوني​ باشارة غير رياضية الى جماهير واتفورد حيث حاول استفزاز الفريق الاصفر، الا ان الامور انقلبت عليه، فبعد الاشارة بعلامة هدفين مقابل هدف واحد وهي نتيجة اللقاء عند خروجه تلقت شباك المدفعجية هدف ادى الى انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.