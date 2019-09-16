السودان وإريتريا يتفقان على التعاون العسكرى والأمنى والاقتصادى

قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، إن السودان وإريتريا اتفقا على التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما فيها العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.



وأضافت الوزيرة، في تصريحات عقب مغادرة الرئيس الإريتري، أسياسي أفورقي، الخرطوم اليوم الإثنين، أن قيادتي البلدين أعربا عن السعادة بهذه الزيارة، وهي الأولى لرئيس دولة بعد تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.



وأشارت وزيرة الخارجية إلى أن الخرطوم وأسمرة اتفقتا على تشكيل لجنة عليا لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين، معربةً عن تمنيها أن تنعكس نتائج الزيارة "الناجحة" للرئيس الإريتري إلى السودان إيجابًا على البلدين.



وقد غادر الرئيس الإريتري، أسياسي أفورقي، الخرطوم، بعد زيارة استمرت يومين، عقد خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وقائد قوات الدعم السريع عضو مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو.



وكان في وداع أفورقي في مطار الخرطوم الدولي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وعدد من الوزراء السودانيين.

