9 لاعبين يمثلون نادي المنيا في بطولة الإسكواش بنادى الصيد

يشارك نادي المنيا الرياضي بتسعة لاعبين ولاعبات في بطولة الاتحاد المصري للإسكواش، والتي تبدأ فعالياتها بملاعب نادى الصيد فرع 6 أكتوبر خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ سبتمبر الجاري.



وأعلن الجهاز الفني أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة وهم: على أحمد ( تحت ١١ سنة )، سما سيد عبدالعظيم، لمار احمد ماضي( تحت ١٣ سنة)، محمود حمدي وياسين محمد علي ( تحت ١٣ سنة) وعمر ناصر الوصيف وأحمد وليد مكادي ويوسف احمد عبد السلام ( تحت ١٥ سنة )، ومحمد أشرف عبدالجابر ( تحت ١٧ سنة ).



ويضم الجهاز الفني للاعبي نادى المنيا خلال البطولة المدربين كل من: أحمد سمير، محمد محسن، وأحمد عبدالعزيز المدير الإداري للنشاط، تحت إشراف د. خالد عبدالعزيز المدير الفني للاسكواش.



