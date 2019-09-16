9 لاعبين يمثلون نادي المنيا في بطولة الإسكواش بنادى الصيد
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:25 م
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يشارك نادي المنيا الرياضي بتسعة لاعبين ولاعبات في بطولة الاتحاد المصري للإسكواش، والتي تبدأ فعالياتها بملاعب نادى الصيد فرع 6 أكتوبر خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ سبتمبر الجاري.
وأعلن الجهاز الفني أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة وهم: على أحمد ( تحت ١١ سنة )، سما سيد عبدالعظيم، لمار احمد ماضي( تحت ١٣ سنة)، محمود حمدي وياسين محمد علي ( تحت ١٣ سنة) وعمر ناصر الوصيف وأحمد وليد مكادي ويوسف احمد عبد السلام ( تحت ١٥ سنة )، ومحمد أشرف عبدالجابر ( تحت ١٧ سنة ).
ويضم الجهاز الفني للاعبي نادى المنيا خلال البطولة المدربين كل من: أحمد سمير، محمد محسن، وأحمد عبدالعزيز المدير الإداري للنشاط، تحت إشراف د. خالد عبدالعزيز المدير الفني للاسكواش.
وأعلن الجهاز الفني أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة وهم: على أحمد ( تحت ١١ سنة )، سما سيد عبدالعظيم، لمار احمد ماضي( تحت ١٣ سنة)، محمود حمدي وياسين محمد علي ( تحت ١٣ سنة) وعمر ناصر الوصيف وأحمد وليد مكادي ويوسف احمد عبد السلام ( تحت ١٥ سنة )، ومحمد أشرف عبدالجابر ( تحت ١٧ سنة ).
ويضم الجهاز الفني للاعبي نادى المنيا خلال البطولة المدربين كل من: أحمد سمير، محمد محسن، وأحمد عبدالعزيز المدير الإداري للنشاط، تحت إشراف د. خالد عبدالعزيز المدير الفني للاسكواش.