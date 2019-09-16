البحرين والسعودية يبحثان التعاون العسكرى

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مع الملحق العسكرى السعودى لدى المملكة العقيد الركن فهد بن إبراهيم الثنيان، بمناسبة تعيينه ملحقًا عسكريًا جديدًا لبلاده- التعاون المستمر بين البلدين في المجال العسكري.



ورحب القائد البحريني، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الإثنين، بالملحق العسكري السعودى الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه العسكرية الموكلة إليه.