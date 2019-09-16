المدن اليابانية تتنافس لاستضافة الباندا العملاقة

تتنافس المدن اليابانية الكبرى لاستضافة حيوان الباندا العملاق من الصين، وذلك في محاولة لاستغلال حالة التحسن في العلاقات الثنائية بين طوكيو وبكين مؤخرًا.



كان رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، قد توصل لاتفاق واسع من أجل استضافة حيوان الباندا مع الرئيس الصينى تشى جينبينج خلال زيارة الأول لبكين فى أكتوبر 2018، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء يابانى لبكين منذ نحو 7 سنوات، بعيدا عن حضور مؤتمرات القمة الدولية.



تعتبر حيوانات الباندا العملاقة ذات الشعبية الكبيرة جزءًا من دبلوماسية القوى الناعمة الخاصة ببكين، وبالنسبة للمدن اليابانية، فإن الباندا ستتيح فرصة لها لتعزيز الاقتصاد المحلى من خلال اجتذاب أعداد كبيرة من الزوار الراغبين فى رؤيتها.



تعد مدينة كوبى فى مقاطعة هيوجو غرب اليابان ومدينة سينداى فى مقاطعة مياجى بشمال شرق اليابان أكبر المتنافسين على استضافة حيوان الباندا، لكن هناك مدينتين أخريين هما اكيتا فى إقليم اكيتا الشمالى الشرقى وهيتاشى فى مقاطعة ايباراكى شمال شرقي اليابان تسعيان هما أيضًا للفوز بشرف استضافة حيوان الباندا الصيني.