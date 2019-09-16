اندية اوروبا تراقب عن قرب لاعب بريشيا ساندرو تونالي
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:23 م
وكالاتطباعة
تم ربط مان يونايتد بلاعب خط الوسط في بريشيا، ساندرو تونالي، ويلقب تونالي البالغ من العمر 19 عامًا، لقب "أندريا بيرلو" الجديد، على الرغم من أن نجم بريشيا نفسه قد كشف عن أنه يحاول تقليد معبوده جينارو جاتوزو.
وتفاوض فيورنتينا مع لاعب منتخب إيطاليا في الصيف الماضي، لكن بريشيا اختار في نهاية المطاف الإبقاء على لاعب خط الوسط.
وورد على موقع Calciomercato.com أن كلا مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند وأياكس كان يراقب تونالي في لقاء الأحد ضد بولونيا.
وتسعى الأندية الثلاثة الى الفوز بخدمات تونالي لنافذة الانتقالات المقبلة لشهر كانون الثاني.
وتفاوض فيورنتينا مع لاعب منتخب إيطاليا في الصيف الماضي، لكن بريشيا اختار في نهاية المطاف الإبقاء على لاعب خط الوسط.
وورد على موقع Calciomercato.com أن كلا مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند وأياكس كان يراقب تونالي في لقاء الأحد ضد بولونيا.
وتسعى الأندية الثلاثة الى الفوز بخدمات تونالي لنافذة الانتقالات المقبلة لشهر كانون الثاني.