اندية اوروبا تراقب عن قرب لاعب بريشيا ساندرو تونالي

تم ربط ​مان يونايتد​ بلاعب خط الوسط في ​بريشيا​، ​ساندرو تونالي، ويلقب تونالي البالغ من العمر 19 عامًا، لقب "​أندريا بيرلو​" الجديد، على الرغم من أن نجم بريشيا نفسه قد كشف عن أنه يحاول تقليد معبوده ​جينارو جاتوزو​.



وتفاوض فيورنتينا مع لاعب منتخب إيطاليا في الصيف الماضي، لكن بريشيا اختار في نهاية المطاف الإبقاء على لاعب خط الوسط.



وورد على موقع Calciomercato.com أن كلا مانشستر يونايتد و​بوروسيا دورتموند​ و​أياكس​ كان يراقب تونالي في لقاء الأحد ضد ​بولونيا​.



وتسعى الأندية الثلاثة الى الفوز بخدمات تونالي لنافذة الانتقالات المقبلة لشهر كانون الثاني.