نجم ريال مدريد: سأكون سعيدا لو انضم الي بوجبا في الريال

يعترف لاعب ​ريال مدريد​ ​رافاييل فاران​ بأنه سيكون سعيدًا إذا انضم زميله في ​المنتخب الفرنسي​، ​بول بوجبا​، إليه في الفريق الاسباني.



وما يزال لاعب خط وسط ​مان يونايتد​ مرتبطا بصفقة مع ريال مدريد، على الرغم من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.



وقال فاران في هذا الاطار: "هل تبادلت مع بوجبا حول عملية الانتقال المجهضة هذه؟ نعم. لقد تحدثت معه في الموضوع خلال الصيف الماضي".



وتابع: "إنه صديق. لذلك سنرى الخيارات التي سوف يتخذها في حياته المهنية وسنرى أين سيكون في المستقبل القريب".