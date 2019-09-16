نجم ريال مدريد: سأكون سعيدا لو انضم الي بوجبا في الريال
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:20 م
وكالاتطباعة
يعترف لاعب ريال مدريد رافاييل فاران بأنه سيكون سعيدًا إذا انضم زميله في المنتخب الفرنسي، بول بوجبا، إليه في الفريق الاسباني.
وما يزال لاعب خط وسط مان يونايتد مرتبطا بصفقة مع ريال مدريد، على الرغم من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
وقال فاران في هذا الاطار: "هل تبادلت مع بوجبا حول عملية الانتقال المجهضة هذه؟ نعم. لقد تحدثت معه في الموضوع خلال الصيف الماضي".
وتابع: "إنه صديق. لذلك سنرى الخيارات التي سوف يتخذها في حياته المهنية وسنرى أين سيكون في المستقبل القريب".
وما يزال لاعب خط وسط مان يونايتد مرتبطا بصفقة مع ريال مدريد، على الرغم من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
وقال فاران في هذا الاطار: "هل تبادلت مع بوجبا حول عملية الانتقال المجهضة هذه؟ نعم. لقد تحدثت معه في الموضوع خلال الصيف الماضي".
وتابع: "إنه صديق. لذلك سنرى الخيارات التي سوف يتخذها في حياته المهنية وسنرى أين سيكون في المستقبل القريب".