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رياضة

نجم ريال مدريد: سأكون سعيدا لو انضم الي بوجبا في الريال

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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يعترف لاعب ​ريال مدريد​ ​رافاييل فاران​ بأنه سيكون سعيدًا إذا انضم زميله في ​المنتخب الفرنسي​، ​بول بوجبا​، إليه في الفريق الاسباني.

وما يزال لاعب خط وسط ​مان يونايتد​ مرتبطا بصفقة مع ريال مدريد، على الرغم من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وقال فاران في هذا الاطار: "هل تبادلت مع بوجبا حول عملية الانتقال المجهضة هذه؟ نعم. لقد تحدثت معه في الموضوع خلال الصيف الماضي".

وتابع: "إنه صديق. لذلك سنرى الخيارات التي سوف يتخذها في حياته المهنية وسنرى أين سيكون في المستقبل القريب".

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