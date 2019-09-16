هيجواين يزيد الضغط علي اليوفي

كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن المهاجم الأرجنتيني ونزالو هيجواين​ يعاني من إصابة على مستوى الفخذ تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فيورنتينا يوم السبت الماضي في الجولة الثالثة من ​الدوري الايطالي​ والتي إنتهت بالتعادل 0-0.



وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة صاحب الـ32 عاما في مواجهة ​أتلتيكو مدريد​ ب​دوري أبطال أوروبا​ ليست مضمونة، ليضاف إلى لائحة الأسماء المهدد بالغياب للإصابة وهي: ميراليم بيانيتش - دانيلو - دوجلاس كوستا، ناهيك أيضا عن غياب جورجيو كيليني الذي يغيب عن الملاعب لستة أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي.



