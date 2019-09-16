هيجواين يزيد الضغط علي اليوفي
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:17 م
وكالاتطباعة
كشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن المهاجم الأرجنتيني ونزالو هيجواين يعاني من إصابة على مستوى الفخذ تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فيورنتينا يوم السبت الماضي في الجولة الثالثة من الدوري الايطالي والتي إنتهت بالتعادل 0-0.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة صاحب الـ32 عاما في مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا ليست مضمونة، ليضاف إلى لائحة الأسماء المهدد بالغياب للإصابة وهي: ميراليم بيانيتش - دانيلو - دوجلاس كوستا، ناهيك أيضا عن غياب جورجيو كيليني الذي يغيب عن الملاعب لستة أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة صاحب الـ32 عاما في مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا ليست مضمونة، ليضاف إلى لائحة الأسماء المهدد بالغياب للإصابة وهي: ميراليم بيانيتش - دانيلو - دوجلاس كوستا، ناهيك أيضا عن غياب جورجيو كيليني الذي يغيب عن الملاعب لستة أشهر بسبب قطع في الرباط الصليبي.