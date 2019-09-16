أنيسة حسونة عن محمد على: "المواطن المكافح لا يعرف عنه شيئًا"

علقت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، على المقاول الهارب محمد على.



وقالت أنيسة، فى تغريدة عبر حسابها على موقع التوينات العالمى "تويتر": "عندما تمر في مناطق شعبية أو مزدحمة وتتأمل وجوه الراجلين المحفور في ملامحها جهد السعي وراء لقمة العيش وتربية العيال تدرك أن معركة محمد علي ووائل غنيم لا يعرف المواطن المكافح عنها شيئا".



وأضافت: "ما يهمه في حقيقة الأمر هو قوت يومه ووظيفة لابنه، فهل يدرك ذلك المتحدثون عن المليارات؟".



كان قد تداول رواد مواقع السوشيال ميديا عددًا من الصور للمقاول الهارب محمد على، أثناء تواجده داخلى ملهى ليلى فى إسبانيا، بصحبة عدد من فتيات الليل، وحظيت الصور بالعديد من التعليقات الساخرة من حال محمد على، والمفارقة بين حديثه عن الفقراء وبين الحياة التى يعيشها.