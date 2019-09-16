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أيام زمان

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:13 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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كشف الكاتب الصحفي محمود معروف في كتابه "روائع النجوم" عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، قائلًا: بعدما رجع الفنان الراحل من جنازة صديقه المخرج فطين عبد الوهاب شعر بأن الدنيا تدور من حوله لشدة البكاء عليه.

وأضاف "معروف": طلب الفنان الراحل أن يذهب إلى الإسكندرية لقضاء بعض الوقت، ولكن بعد أسبوع رجع إلى منزله مشتاقًا لابنه الوحيد "ياسين"، قائلًا له: "أنا رجعت لانك وحشتني جدًا، ووحشني الايس كريم اللي أنت بتشتريه لي من محل (امبو)، أنا نفسي آكل جيلاتي روح اشتري بس متتأخرش".

وأردف: ذهب الابن مسرعا وأحضر الايس كريم بالمانجو والفراولة كما يحب والده الذي التهم وحده علبتين ثم ذهب كي يستريح في غرفته، وقال للموجودين: تصبحوا على خير، ولكن بعد حوالي ساعة سمع المخرج مدحت السباعي صوت كحة شديدة غير طبيعية تأتي من غرفة إسماعيل ياسين.

وتابع: سارعوا جميعًا لاحضار الطبيب، حيث حضر طبيبان في وقت واحد الطبيب الاول من طرف الفنانة مها صبري التي كانت تتابع حالته مع طبيبها، وعندما وصل الطبيبان في الواحدة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل قالا في صوت واحد "البقية في حياتكم.. لقد مات".

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