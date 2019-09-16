نيفيل يعترف أنه كان مخطئًا في تولي وظيفة فالنسيا

اعترف أسطورة ​مانشستر يونايتد​، ​جاري نيفيل​، مرة أخرى، بأنه كان مخطئًا في تولي وظيفة تدريب فريق ​فالنسيا​.



وتم تعيين كابتن يونايتد السابق في أول وظيفة تدريب له من قبل فريق فالنسيا الاسباني في كانون الاول من العام 2015، لكنه لم يكمل الموسم حيث تمت اقالته.



وتولى نيفيل مسؤولية الفريق لمدة 28 مباراة فقط، وتمكن من تحقيق الفوز بعشر منها فقط، وتعادل في سبع مرات وخسر 11 أخرى، على الرغم من أنه تمكن من تحقيق تعادلا مثيرا للإعجاب مع كل من ​ريال مدريد​ و​برشلونة​.



وأجاب ببساطة، عندما سئل عن أغرب شيء طلب منه التوقيع عليه: "عقد فالنسيا".