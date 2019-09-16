الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تسجل أعلى معدل يومى بسبب هجوم "أرامكو"

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
حققت أسعار النفط العالمية قفزة كبيرة، في أول رد فعل للأسواق في أعقاب هجمات "أرامكو"، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين، مستهل تداولات الأسبوع، لتصل فوق مستوى 72 دولارًا للبرميل وهو أعلى مستوى يومي لها على الإطلاق، ليتجه المعدن الأسود إلى تحقيق أكبر مكاسبه السنوية في ثلاثة أعوام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن سول كافونيك، محلل مختص في شئون النفط بمجموعة "كريدي سويس"، قوله: "لم نعهد مثل هذا رد الفعل من قبل أسواق النفط على أي عطل مفاجئ في إمدادات النفط حدث في السابق".

وارتفع سعر العقود "الآجلة " لمزيج برنت القياسي، تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0. 8 ليصل إلى 43. 65 دولار، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 19% في مستهل التداولات ليصل إلى سعر 72 دولارا للبرميل، وهو أعلى مكسب له منذ طرح عقود برنت للتداول عام 1988، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7.89% ليصل إلى سعر 59.18 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أكد أن تعطل عمليات الإنتاج بسبب هجمات إرهابية على معامل شركة "أرامكو" السعودية في "خريص، وبقيق" مؤقت، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.

وأضاف أن الشركة لا تزال في طور تقييم الآثار المترتبة على الهجمات، لافتا إلى أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد أمنها، ويمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويؤكد مجددا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحفاظ على إمدادات الطاقة وحمايتها من كافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية الجبانة وتدعمها وتمولها.

من جانبها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئول سعودي "رفيع المستوى"- لم تنشر اسمه- قوله إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع، مع استعانة "الرياض" بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.

وأشار إلى أن السعودية تهدف لاستعادة ثلث إنتاج النفط المفقود اليوم الإثنين، مؤكدا الحرص على ألا تشهد السوق أي نقص حتى يمكن استعادة الإنتاج بالكامل.

ولا تزال أصداء التحولات "الدرامية " في أسواق النفط العالمية تلقي بظلالها في مختلف قطاعات الأسواق الأخرى، حيث شهدت أسواق الذهب والأصول الآمنة ارتفاعًا تحت ضغط مخاوف "جيوسياسية " تتعلق بهجوم "أرامكو"، لاسيما بعد تلميح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بالضلوع في الهجمات، كما صعد سعر "العقود الآجلة " للبنزين في البورصة الأمريكية نحو 13% في بداية التعاملات، قبل أن يقلص مكاسبه لتصل إلى نسبة 8%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح بأن الولايات المتحدة تعلم مَن الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مؤكدًا أن واشنطن جاهزة للرد.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

منذ يوم

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

منذ حوالي 16 ساعة

"حيلة المقاول الأجير".. بعد سرقة أموال الجيش هل يسعى محمد علي للجوء السياسي؟

منذ حوالي 7 ساعات

6 محظورات يجب على العامل تجنبها فى قانون العمل الجديد

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)

الباز: محمد مرسي طلب طهي "سمك مقلي" في قصر الاتحادية (فيديو)

أول تصريح لرئيس مجلس الدولة الجديد عقب أدائه اليمين

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

أيام زمان

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

الصحة

دورة تدريبية حول البحث العلمى الطبى بالمعهد العربى

علاج الشمع الزائد بالأذن

5 حيل بسيطة تساعد فى علاج سرطان الثدى

دراسة تحذر: "المنشطات الجنسية" تسبب العقم للرجال

الرئيس نيوز

حملة مكبرة للتعليم والبيئة لتوعية طلاب المدارس بـ "تدوير المخلفات"

"البحرية" تنقذ يختًا يحمل عشرات السياح من الغرق

مدبولي: أبرمنا اتفاقا تاريخيا لتسوية أموال المعاشات

رئيس مجلس الدولة الجديد: السيسي أعرب دعمه الكامل لاستقلال القضاء

منوعات

غطاء تأميني لراكبي الدراجات إلى المدرسة في البرتغال

المدن اليابانية تتنافس لاستضافة الباندا العملاقة

"سوبر ماريو" محور مدينة ملاهي جديدة في اليابان

روسيا تستعد لتجربة تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى 4

كشكول

بعد اعتماد قسم جديد بطب طنطا.. سبع: تدريب أطباء الزمالة المصرية " للكُلى" في إقليم الدلتا

ولي أمر يتهم مُعلم ابتدائي بالتحرش بابنته في الشرقية.. والأخير: محصلش

دراسة بريطانية تؤكد: المصابون بالتوحد لديهم قدرات عقلية فريدة

قرار جمهوري بتعيين سلوى رشاد عميدًا لألسن عين شمس

إسلام سياسي

بلاغ يتهم المقاول محمد على بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة

الكاميرون تعلن مقتل 6 جنود بهجوم لـ"بوكو حرام" شمال البلاد

داعية سلفى: فشل الإخوان فى تونس يعكس وعى الشعوب العربية بخطورتها

أستاذ جامعي: الجماعات المتطرفة تعاني من الانتفاخ العلمي الأجوف


زيت وسكر

“عنيك فى عنينا” تنظم يوم توعوي للوقاية من أمراض العيون بالبحيرة

“التموين” تفجر مفاجأة عن أسعار السكر

أسباب أورام القنوات المرارية وطرق العلاج

جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية والكافيهات

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

دمياط تحتفل بذكرى تأسيس هيئة قصور الثقافة

"جيتار كرواتي" على المسرح الصغير بالأوبرا

ثقافة البحر الأحمر تناقش دور المكتبات في نشر الوعي

الأعلى للثقافة ينعي رائد المسرح أحمد سخسوخ

صفحتنا ع الفيس بوك