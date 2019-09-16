أسعار النفط تسجل أعلى معدل يومى بسبب هجوم "أرامكو"

حققت أسعار النفط العالمية قفزة كبيرة، في أول رد فعل للأسواق في أعقاب هجمات "أرامكو"، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين، مستهل تداولات الأسبوع، لتصل فوق مستوى 72 دولارًا للبرميل وهو أعلى مستوى يومي لها على الإطلاق، ليتجه المعدن الأسود إلى تحقيق أكبر مكاسبه السنوية في ثلاثة أعوام.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن سول كافونيك، محلل مختص في شئون النفط بمجموعة "كريدي سويس"، قوله: "لم نعهد مثل هذا رد الفعل من قبل أسواق النفط على أي عطل مفاجئ في إمدادات النفط حدث في السابق".



وارتفع سعر العقود "الآجلة " لمزيج برنت القياسي، تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0. 8 ليصل إلى 43. 65 دولار، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 19% في مستهل التداولات ليصل إلى سعر 72 دولارا للبرميل، وهو أعلى مكسب له منذ طرح عقود برنت للتداول عام 1988، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7.89% ليصل إلى سعر 59.18 دولار للبرميل.



وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أكد أن تعطل عمليات الإنتاج بسبب هجمات إرهابية على معامل شركة "أرامكو" السعودية في "خريص، وبقيق" مؤقت، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.



وأضاف أن الشركة لا تزال في طور تقييم الآثار المترتبة على الهجمات، لافتا إلى أن هذه الهجمات لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف إمدادات البترول العالمية وتهديد أمنها، ويمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويؤكد مجددا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحفاظ على إمدادات الطاقة وحمايتها من كافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية الجبانة وتدعمها وتمولها.



من جانبها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئول سعودي "رفيع المستوى"- لم تنشر اسمه- قوله إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع، مع استعانة "الرياض" بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.



وأشار إلى أن السعودية تهدف لاستعادة ثلث إنتاج النفط المفقود اليوم الإثنين، مؤكدا الحرص على ألا تشهد السوق أي نقص حتى يمكن استعادة الإنتاج بالكامل.



ولا تزال أصداء التحولات "الدرامية " في أسواق النفط العالمية تلقي بظلالها في مختلف قطاعات الأسواق الأخرى، حيث شهدت أسواق الذهب والأصول الآمنة ارتفاعًا تحت ضغط مخاوف "جيوسياسية " تتعلق بهجوم "أرامكو"، لاسيما بعد تلميح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بالضلوع في الهجمات، كما صعد سعر "العقود الآجلة " للبنزين في البورصة الأمريكية نحو 13% في بداية التعاملات، قبل أن يقلص مكاسبه لتصل إلى نسبة 8%.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح بأن الولايات المتحدة تعلم مَن الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية، مؤكدًا أن واشنطن جاهزة للرد.