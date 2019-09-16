مقتل قائد المتمردين الحوثيين فى ​​جنوب اليمن

قتل قائد حوثي رفيع المستوى، والعديد من المقاتلين المتمردين الآخرين في محافظة الضالع جنوب اليمن خلال يومين من الاشتباكات، وقال الكابتن ماجد الشعيبي، المتحدث باسم القوات الموالية للحكومة، إن قائد المتمردين قتل يوم السبت.



وقال الكابتن الشعيبي لصحيفة "ذا ناشيونال": "قتل اللواء عادل مقبل أبوعصبة، قائد اللواء 135 من ميليشيا الحوثي، في اشتباكات مع قواتنا في الريبي على جبهة هاجر مع عدد من مقاتليه".



وأبلغ المتمردون عن وفاة القائد على مواقع الأخبار التابعة له وبثوا جنازته على قناة تليفزيون المسيرة.



قال النقيب الشعيبي إن القتال اندلع في شمال الضالع على مدار الأسبوع الماضي.



وقال مصدر في القوات المشتركة الجنوبية لصحيفة "ذا ناشيونال": إن ستة مقاتلين آخرين من الحوثيين قتلوا وأصيب عشرة خلال اشتباكات عنيفة على جبهة هاجر مساء الأحد.