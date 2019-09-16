شاهد.. الأقمار الصناعية تصوِّر فيديو للهجوم الإرهابى على منشآت أرامكو السعودية

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو التقطته الأقمار الصناعية يظهر المواقع التي تعرضت للأضرار جراء الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" في السعودية، يوم السبت الماضي.



وتعرضت منشأتان نفطيتان لشركة "أرامكو" في السعودية إلى هجوم إرهابي بطائرات من دون طيار، تبنته جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن.



وأعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية، بعد الهجوم الذى تعرض له معمل يقيق، التابع لشركة أرامكو، والذي ينتج 7 ملايين برميل من النفط يوميًا.

