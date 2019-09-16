الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات، اليوم الإثنين، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.



وتراجع الدولار أكثر من جنيه واحد وخمسة وأربعين قرشًا منذ بداية العام الحالي.



وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرشين، ليسجل 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.



كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرشين، ليسجل 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع، في حين تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي قرشين، ليسجل 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع.



وفي البنك الأهلي اليوناني تراجع سعر الدولار قرشين، ليسجل 16.34 جنيه للشراء، و16.44 جنيه للبيع.



ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.