الباز: جائزة الصحافة العربية أهم دوافع الإجادة.. ونعانى من الانهيار الاقتصادى للمؤسسات

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن جائزة دبى للصحافة العربية هى دافع من دوافع الإجادة فى الصحافة العربية، متابعا:" آن الآوان أن تتحول جائزة دبي من الجزء الاحتفالى إلى بيت تفكير للإعلام العربى يضم عددًا كبيرًا من الباحثين ويستمر عمله طوال العام".



وأضاف الباز في كلمته بالملتقى الإعلامي الذي يعقده نادي دبي للصحافة بمقر نقابة الصحفيين اليوم، أن الصحافة العربية تمر بظروف وأزمات، وآن الأوان أن يتضمن المنتدى جزءًا احتفاليًا كورش عمل ومناقشة موضوعات وأزمات المهنة، حتى يتحول لبيت تفكير يضم عددًا من الباحثين، لوضع الأزمات في سياقها".



وأكد الباز، أن الظرف العام لا يؤثر على الصناعة، لكن نعاني من انهيار المؤسسات الصحفية اقتصاديًا، فضلًا عن أن المؤسسات الصحفية العربية تفتقد إلى مقومات عمل صحافة جيدة، مشيرًا إلى أننا نحتاج لأرضية بحثية لتوسيع علاقة الإعلام مع كل أنواع السلطة في العالم العربي، سواء كانت السياسية أو الدينية أو الاجتماعية"، لافتًا إلى أنّ الصحافة العربية ولدت بعيب خلقي،لأنّها خرجت من معطف السلطة، بينما خرجت في الغرب ضمن إطار احتياج مجتمع.