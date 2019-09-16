تعرف على تأثير حظر استيراد الدواجن المجمدة على السوق المصرية (فيديو)

وأكد "المدني"، أن هناك رقابة صارمة على الضوابط البيئية والصحية لمزارع الدواجن، لافتًا إلى اهتمام المربين بعملية التغذية الصحيحة للدواجن يزيد حجم الإنتاجية، إضافة إلى أن هناك أعلافًا مختلفة للدواجن حسب فئاتها العمرية.

قال الدكتور نبيل المدنى، أستاذ تنمية الدواجن بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إنّ قرار منع استيراد الدواجن لن يؤثر على المستهلك بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن قطاع الدواجن قادر على إشباع السوق المحلية.وأضاف "المدني"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة من الدول الأخرى، وبيعها فى السوق المحلية بأسعار أقل من الدواجن المبردة والحية، خطر يهدد استقرار القطاع الداجني.