السيسى يهنئ المكسيك بذكرى الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندريس منوايل لوبيز أبدرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، اليوم الإثنين، للتهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال.



كما أوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة الولايات المتحدة المكسيكية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.