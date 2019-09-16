ألمانيا: ليست هناك ضرورة للإفراج عن احتياطات النفط

عقب الهجوم الذي تعرضت له أكبر منشأة لتكرير النفط فى السعودية، لا تخطط الحكومة الألما نية للإفراج عن احتياطات نفطية استراتيجية.



وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الإثنين في برلين: "تأمين الإمدادات في ألمانيا لم يُمس حتى الآن"، مضيفة أنه تجري متابعة الوضع عن كثب، وقالت: "وفقًا للمعلومات المتاحة لدينا وما أعلنته السعودية في هذه الأثناء، فإن توقف التكرير سيستمر بضعة أيام أو ربما أسبوعين... لذلك لا نتوقع حاليًا أن تكون هناك تأثيرات مستدامة على الإمداد العالمي للنفط".



وأشارت المتحدثة إلى أن الوزارة على علم بالتدابير الأمريكية ولا تعليق لديها على ذلك، وقالت: "بالنسبة لنا، فإن الإفراج عن احتياطي استراتيجي للنفط لعلاج اضطرابات عالمية في الإمدادات، لا يتعين أن يتم إلا على نحو مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة"، موضحة أن الحكومة الألمانية لا تخطط لهذه التدابير حاليًا.



وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد وافق على الإفراج عن احتياطات نفط قومية في حال حدوث عجز.