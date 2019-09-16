تجديد حبس متهم بـ"حادث معهد الأورام"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، الإثنين، تجديد حبس حسام عادل، المتهم بالتورط في حادث انفجار معهد الأورام، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، قد أمر بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وانتقلت النيابة إلى المكان وعاين فريق من المحققين موقع الانفجار.



وكشفت وزارة الداخلية في بيانها، عن أن انفجار معهد الأورام، جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات بمنطقة قصر العيني بمجموعة من السيارات أمام معهد الأورام، والذي تبين من الفحص المبدئي، وجود كمية من المتفجرات بالسيارة المتسببة في الحادث، وأنها كانت تسير عكس الاتجاه.



وداهمت وزارة الداخلية وكرين بمحافظة الفيوم وآخر بمدينة الشروق، ضمت عددًا من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في الحادث، اتخذوا من تلك الأوكار مكانًا للانطلاق لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.