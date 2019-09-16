أول تصريح من أوبك على هجوم أرامكو: الوضع تحت السيطرة

قال أمين عام أوبك محمد باركيندو، اليوم الإثنين، إن السعودية على تواصل معنا والوضع تحت السيطرة.



كما أضاف باركيندو: الأمر لا يستوجب الذعر ولا اجتماعا عاجلا لـ "أوبك"، والسعودية تتعامل بشفافية.



يأتي هذا في أعقاب إطلاق طائرات دون طيار على معامل أرامكو السعودية السبت الماضي، مما ألحق أضرارًا بمعمل بقيق الذي ينتج 7 ملايين برميل من النفط يوميًا.



