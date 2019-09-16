تونس تعلن موعد انعقاد الدور الثانى للانتخابات الرئاسية

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين، إن موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجاري، أو 6 أكتوبر المقبل أو 13 أكتوبر على أقصى تقدير.



وأوضح في تصريح صحفي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتبطة بالطعون التي تمر بالمرحلة الأولى أو الثانية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت في المرحلة الثانية، ستذهب هيئة الانتخابات إلى أقصى موعد متاح.



وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات بتونس، أنه لا يمكن التصريح بأحد هذه المواعيد الثلاثة إلا بعد معرفة وجود طعون من عدمها ونتائجها أمام القضاء الإداري.



وذكر بوعسكر، أن عملية الفرز وجمع النتائج انطلقت منذ مساء الأحد في كل الهيئات الفرعية داخل تونس وخارجها قائلًا: "إن هيئة الانتخابات مطالبة بجمع 13 ألفًا و155 مركز اقتراع، وهذه المحاضر ترد للهيئة تباعًا من الهيئات الفرعية".



وحول محاضر المخالفات، قال نائب رئيس هيئة الانتخابات بتونس، إنه يجري العمل حاليًا على إعداد تقارير بخصوص المخالفات بالمقر المركزى للهيئة، كما سترد للهيئة تقارير من كل هيئة فرعية يحتوي على ملخص المخالفات بالهيئات الفرعية.



وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة 45.2% داخل تونس، و19.7% بالدوائر الانتخابية بالخارج، حسبما أعلنت هيئة الانتخابات في ندوة صحفية الأحد.



من جهته، قال المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة يوسف الشاهد، إن تشتت الصف الديمقراطي أدى إلى هذه النتيجة في الانتخابات الرئاسية، مبينًا أن جميع الأطراف السياسية تتحمل مسؤولية هذه النتائج والتي تعود خاصة إلى عدم وجود ممثل للصف الديمقراطي في الدور الثاني.



وأعلن الشاهد في مؤتمر صحفي، أنه في انتظار الإعلان النهائي عن النتائج، مضيفًا: "علينا القبول بهذه النتيجة".



واعتبر الشاهد أن نسبة المشاركة التي تم تسجيلها في الانتخابات تعتبر مؤشرًا سلبيًا، خاصة أنها تراجعت بنسبة 20% مقارنة بعام 2014.