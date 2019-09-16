الكرملين: سنتعاون مع المملكة حول أزمة أرامكو الأخيرة

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو سوف تتعاون مع المملكة العربية السعودية حول أزمة الهجوم الأخير على أرامكو، كما حذر الكرملين من الاستنتاجات المتسارعة بشأن الهجمات في السعودية، وأن موسكو لم تعرض المساعدة على السعودية للتعامل مع عواقب الهجمات.



كما قال بيسكوف إن الهجوم على منشآت نفطية سعودية حادثة ذات نتائج سلبية على أسواق الطاقة.



يأتي هذا في أعقاب إطلاق طائرات بدون طيار على معمل بقيق في ارامكو السبت الماضي، وهو المعمل الذي ينتج ما لا يقل عن 7 مليون برميل من النفط.