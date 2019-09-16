دورة تدريبية حول البحث العلمي الطبي بالمعهد العربي

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب، دورة تدريبية مجانية للأطباء وطلبة كليات الطب وطب الأسنان حول "البحث العلمي الطبي" وذلك بمقر المعهد بدار الحكمة.



وتنعقد الدورة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سحر ياسين إبراهيم، أستاذة الصحة العامة والطب الحيوي والإحصاء بكلية الطب، جامعة القاهرة، وذلك يومي الأربعاء والخميس 18 و19 سبتمبر وتتناول عددًا من الموضوعات، أبرزها: (تحديد المشكلة والهدف، نوع الدراسة، تحديد عينة الدراسة وحجمها، تحديد مصادر البيانات، وأدوات جمع البيانات، وإجراءات جمع البيانات، التحليل الإحصائي للبيانات، مقاييس التشتت، اختبارات المقارنة، ومقارنة النتائج).



تجدر الإشارة الى أن المعهد العربي "معتمد" ينظم مؤتمرًا علميًا مجانيًا بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والمعهد العربي "معتمد" والمركز العربي للتوعية الصحية والرابطة المصرية لسلامة المرضى، وعدد من رموز ورواد سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى.