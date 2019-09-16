إخماد حريق مصنع أحذية فى الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية من إخماد حريق هائل نشب بمصنع أحذية بمحطة الرمل وسط المدينة.



تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء أشرف الجندي، بلاغًا بالواقعة من غرفة عمليات النجدة، فانتقلت 9 سيارات إطفاء على الفور للمكان، وتمكن رجال الإطفاء من منع امتداد النيران للعقارات المجاورة.



تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتقلت أجهزة البحث الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق لبيان أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.