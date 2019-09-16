بريطانيا: الهجوم على منشآت أرامكو خرق للقانون الدولي

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، إن بريطانيا سوف تقف بجانب حليفتها السعودية مؤكدا على أن الهجوم على منشآت النفط السعودية خرق للقانون الدولي.



يأتي هذا في أعقاب إطلاق طائرات بدون طيار على معامل ارامكو السعودية السبت الماضي، مما ألحق أضرارا بمعمل بقيق الذي ينتج 7 مليون برميل من النفط يوميا.

