الإثنين 16 سبتمبر 2019 الموافق 17 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: الهجوم على منشآت أرامكو خرق للقانون الدولي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:51 م
جريدة الدستور
أمينة ذكي
طباعة
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، إن بريطانيا سوف تقف بجانب حليفتها السعودية مؤكدا على أن الهجوم على منشآت النفط السعودية خرق للقانون الدولي.

يأتي هذا في أعقاب إطلاق طائرات بدون طيار على معامل ارامكو السعودية السبت الماضي، مما ألحق أضرارا بمعمل بقيق الذي ينتج 7 مليون برميل من النفط يوميا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

أول تصريح لأحمد عبدالله محمود بعد حكم حبسه

منذ حوالي 5 ساعات

ترامب: نعرف من يقف وراء هجمات أرامكو بالسعودية

منذ حوالي 6 ساعات

6 محظورات يجب على العامل تجنبها فى قانون العمل الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019

ads

الصور

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

الأكثر قراءة

"مناضل الكباريهات".. "محمد على" بصحبة فتيات ليل داخل ملهى بإسبانيا (صور)

الباز: محمد مرسي طلب طهي "سمك مقلي" في قصر الاتحادية (فيديو)

المستشار خالد محجوب يفضح أكاذيب المقاول الأجير عن استراحة المعمورة

وائل غنيم يعترف بانضمامه إلى "الإخوان"

أيام زمان

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

الصحة

دورة تدريبية حول البحث العلمي الطبي بالمعهد العربي

علاج الشمع الزائد بالأذن

5 حيل بسيطة تساعد فى علاج سرطان الثدى

دراسة تحذر: "المنشطات الجنسية" تسبب العقم للرجال

الرئيس نيوز

صحيفة تركية تفند أعداد الطائرات العسكرية التركية المقاتلة في ليبيا

إطلاق إطار استراتيجي عربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020/2030

نائبة تحذر من "سيول الإسكندرية".. وتطالب بالاستعداد الكامل لموسم الشتاء

أسماء 10 سفراء أجانب جدد بعد اعتماد السيسى أوراقهم

منوعات

روسيا تستعد لتجربة تقليص أيام العمل الأسبوعية إلى 4

مصرى يفوز بجائزة "ماكس برنستيل" فى النمسا

مدتها 245 يومًا.. أطول رحلة بحرية حول العالم

تقرير بريطاني: مليون عامل بالمملكة المتحدة يتعرضون للانتهاكات

كشكول

النيلي: إجراء تحقيق مع عاملي مدرسة السقيفة للإنصراف المبكر

ننشر قائمة المصروفات الدراسية بـ"تجريبيات القاهرة"

التفاصيل الكاملة للقبول بـ"تربية رياضية" الأزهر

وفد من جامعات أمريكية يزور "الزقازيق" لبحث التعاون العلمي

إسلام سياسي

الكاميرون تعلن مقتل 6 جنود بهجوم لـ"بوكو حرام" شمال البلاد

داعية سلفى: فشل الإخوان فى تونس يعكس وعى الشعوب العربية بخطورتها

أستاذ جامعي: الجماعات المتطرفة تعاني من الانتفاخ العلمي الأجوف

تدمير 6 أوكار لداعش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة بالعراق


زيت وسكر

أسباب أورام القنوات المرارية وطرق العلاج

جهاز 6 أكتوبر يشُن حملة لإزالة التعديات والإشغالات أمام المحال التجارية والكافيهات

نائب رئيس “المجتمعات العمرانية”يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشروق

“الجزار” يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد من المحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل خرج «الوَحْش» عن السيطرة؟!
عمرو خالد
هكذا يكون وليّك الله
د. منى حلمى
تخويف مَنْ يجرؤ على الحفر تحت خنادق الدين العتيقة
د.أحمد الخميسى
أحمد عرابى.. أى تاريخ يحتاجه الوطن؟
المزيد

الثقافة

الملحقية الثقافية السعودية تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ89

أنشطة تثقيفية متنوعة لذوى القدرات الخاصة ببنى سويف

ورشة عمل للأطفال عن المشغولات النحاسية بمكتبة مصر الجديدة غدا

الأربعاء.. مصر تشارك في منتدى عموم إفريقيا لثقافة السلام

صفحتنا ع الفيس بوك