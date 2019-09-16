حبس ماسح أحذية بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية في الأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية، الإثنين، بحبس ماسح أحذية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية، وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، أكدت اشتراك أحد الأشخاص مع آخرين بالوساطة والاتجار في الأعضاء البشرية مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.



وأكدت التحريات وساطة ماسح أحذية، في بيع الأعضاء البشرية وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوى الحاجة وبائعى السلع البسيطة بمنطقة الإسعاف لحثهم على بيع أعضائهم البشرية واتفاقه مع شخص آخر "محدد" على بيع كليته مقابل مبلغ 20 ألف جنيه.



باستدعاء الأخير مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وسبق اتهامه والحكم عليه في 6 قضايا "سلاح – عدم حمل بطاقة – آداب عامة" أقر بصحة تلك المعلومات وأضاف بأن الأول اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية، إلا أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس C.



وأضاف أن المذكورين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" سبق اتهامه والحكم عليه في 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" وأقر بصحة وساطته في بيع الأعضاء البشرية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة تولت التحقيق.