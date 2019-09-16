بالانفوجراف.. تطور التجارة الخارجية المصرية وارتفاع الصادرات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع التجارة الخارجية المصرية، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات تزامنًا مع تحسن هيكل الواردات، حيث شهدت الصادرات المصرية للعالم ارتفاعًا خلال الفترة من 2015 حتى 2018، لتصل إلى 29،2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ 26،3 مليار دولار خلال عام 2017، و22،5 مليار دولار خلال عام 2016، و22 مليار دولار خلال عام 2015.



كما زادت قيمة الصادرات في النصف الأول من عام 2019، بنسبة 2% لتصل إلى 15،3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2019، مقارنة بـ 15 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2018.



وجاء في الإنفوجراف، زيادة الصادرات بمعدلات تفوق الزيادة في الواردات، لتصل نسبة زيادة قيمة الصادرات عام 2018 إلى 32،7%، مقارنة بعام 2015، في حين وصلت نسبة زيادة قيمة الواردات عام 2018، إلى 10،1%، مقارنة بعام 2015، كما تحسن هيكل الواردات بانخفاض استيراد السلع الاستهلاكية وزيادة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، حيث ارتفع استيراد مستلزمات الإنتاج من مواد خام وسلع وسيطة خلال عام 2018 لــ 47،7% من إجمالي الواردات، مقارنة بـ 43،7% عام 2015 بزيادة قدرها 4 نقاط مئوية.



كما ارتفع استيراد الوقود بمعدلات طفيفة ليسجل 15،5% من إجمالي الواردات عام 2018، مقارنة بـ 15،4% عام 2015، بزيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية، في المقابل انخفض استيراد السلع الاستهلاكية لـ 24،5% من إجمالي الواردات عام 2018، مقارنة بـ 28% عام 2015، بانخفاض قدره 3،5 نقطة مئوية، وكذلك انخفض استيراد السلع الاستثمارية لــ 12،3% من إجمالي الواردات عام 2018، مقارنة بـ 12،9% عام 2015، بانخفاض قدره 0،6 نقطة مئوية.



وأبرز الإنفوجراف، أكبر 5 مجموعات سلعية تم تصديرها خلال عام 2018، والتي تمثلت في الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7،2 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1،8 مليار دولار، والأجهزة الكهربائية بقيمة 1،6 مليار دولار، والمعادن الثمينة بقيمة 1،5 مليار دولار، وأخيرًا الفواكه والثمار بقيمة 1،4 مليار دولار، وبشأن أكبر 5 أسواق تم التصدير إليها خلال عام 2018، تأتي إيطاليا في المقدمة بإجمالي صادرات مصرية 2،04 مليار دولار، والإمارات وتركيا بـ 2 مليار دولار لكل منهما، والولايات المتحدة بـ 1،7 مليار دولار، والسعودية بـ 1،4 مليار دولار.



ورصد الإنفوجراف، تصدر مصر في صادرات بعض السلع في الأسواق العالمية عام 2018، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عالميًا في تصدير رقائق الألومنيوم، كما احتلت المرتبة الثانية في تصدير السجاد من مواد نسيجية، والمرتبة الرابعة عالميًا في تصدير كل من سبائك وقضبان من الحديد والصلب، ومنسوجات (أغطية ومفروشات)، والأسمدة الفوسفاتية، واحتلت أيضًا المرتبة الخامسة في تصدير الأسمدة النيتروجينية، والخيوط القطنية، في حين احتلت المرتبة السابعة في تصدير الحمضيات والبطاطس، والمرتبة التاسعة في تصدير البقوليات، وذلك وفقًا لخريطة التجارة العالمية التابعة لمنظمتي الأمم المتحدة والتجارة العالمية.



وفيما يتعلق بصادرات مصر إلى العالم، فقد جاء في الانفوجراف، ارتفاع الصادرات المصرية لأفريقيا بنسبة 27%، لتصل إلى 4،7 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 3،7 مليار دولار عام 2017، كما ارتفعت الصادرات المصرية لدول غرب أوروبا بنسبة 15،9%، لتصل إلى 8 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 6،9 مليار دولار عام 2017، وكذلك ارتفعت الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا بنسبة 8،3%، لتصل إلى 3،9 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 3،6 مليار دولار عام 2017، في حين ارتفعت الصادرات المصرية لدول أمريكا الشمالية بنسبة 20%، لتصل إلى 1،8 مليار دولار عام 2018، مقارنة بـ 1،5 مليار دولار عام 2017، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية لدول أمريكا الجنوبية، بنسبة 66،3%، لتصل إلى 360،1 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 216،6 مليون دولار عام 2017، على الجانب الآخر انخفضت الصادرات المصرية لدول أسيا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%، لتسجل 9،8 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ 9،9 مليار دولار عام 2017.



أما فيما يتعلق بأهم أسواق العالم التي تصدر لها مصر، فقد رصد الانفوجراف، معدلات نمو الصادرات المصرية لها بين عامي 2017، و2018، حيث ارتفعت الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا عام 2018، أبرزها اليونان بنسبة 43،2%، لتصل قيمتها إلى 407،1 مليون دولار، وروسيا بنسبة 2،4%، لتصل قيمتها إلى 405،8 مليون دولار، وبولندا بنسبة 29،1%، لتصل قيمتها إلى 123،8 مليون دولار، وسلوفينيا بنسبة 95،8%، لتصل قيمتها إلى 103،6 مليون دولار، كما ارتفعت نسبة الصادرات المصرية لدول غرب أوروبا عام 2018، أهمها المملكة المتحدة بنسبة 22،3%، لتصل قيمتها إلى 1338،7 مليون دولار، وأسبانيا بنسبة 57،8%، لتصل قيمتها إلى 1282 مليون دولار، وفرنسا بنسبة 47،8%، لتصل قيمتها إلى 875،2 مليون دولار، وألمانيا بنسبة 12،3%، لتصل قيمتها إلى 664،5 مليون دولار.



وأبرز الإنفوجراف، ارتفاع الصادرات المصرية لدول أسيا عام 2018، أهمها الهند بنسبة 28،2%، لتصل قيمتها إلى 1145،1 مليون دولار، والصين بنسبة 49،4%، لتصل قيمتها إلى 1035،1 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بنسبة 297%، لتصل قيمتها إلى 200،1 مليون دولار، واليابان بنسبة 107،6%، لتصل قيمتها إلى 131،8 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية لدول أفريقيا عام 2018، منها كينيا بنسبة 20،7%، لتصل قيمتها إلى 354،6 مليون دولار، ونيجيريا بنسبة 73،6%، لتصل قيمتها إلى 179،2 مليون دولار، وأثيوبيا بنسبة 41،8%، لتصل قيمتها إلى 169 مليون دولار، وأوغندا بنسبة 31%، لتصل قيمتها إلى 82،9 مليون دولار، وكذلك ارتفعت الصادرات المصرية للدول العربية عام 2018، أبرزها الجزائر بنسبة 152،6%، لتصل قيمتها إلى 979،2 مليون دولار، والأردن بنسبة 27،3%، لتصل قيمتها إلى 654،5 مليون دولار، وليبيا بنسبة 44،9% لتصل قيمتها إلى 635،9 مليون دولار، والمغرب بنسبة 27،7% لتصل قيمتها إلى 501،6 مليون دولار.



وجاء في الإنفوجراف، ارتفاع الصادرات المصرية للأمريكتين عام 2018، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 26%، لتصل قيمتها إلى 1721،7 مليون دولار، والبرازيل بنسبة 121،6%، لتصل قيمتها إلى 258،6 مليون دولار، وأوروجواي بنسبة 31،7% لتصل قيمتها إلى 26،2 مليون دولار، وأخيرًا ارتفعت الصادرات المصرية للدول الأوقيانوسية، أهمها أستراليا بنسبة 8،8% لتصل قيمتها إلى 37،2 مليون دولار، ونيوزيلاند بنسبة 33،3%، لتصل قيمتها إلى 4 مليون دولار.