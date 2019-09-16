كأس العالم: ديوكوفيتش في بريزبين ونادال في بيرث وفيدرر في سيدني

يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا مشواره في النسخة الاولى من كأس العالم لمنتخبات كرة المضرب 2020 في مدينة بريزبين الاسترالية، فيما يلعب الإسباني رافايل نادل في بيرث والسويسري روجيه فيدرر في سيدني حيث أقيم الإثنين حفل سحب القرعة.



وتحل البطولة الجديدة بدلا من كأس هوبمان لفرق كرة المضرب المختلطة التي أقيمت على مدى 31 عاما، علمًا ان رابطة محترفي كرة المضرب التي تدير مسابقات الرجال، كانت أعلنت مطلع العام الحالي منح استراليا حق استضافة البطولة.



وتقام البطولة بين 3 و12 يناير 2020، وذلك قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى. وتضم 24 دولة موزعة على ست مجموعات، وتبلغ ثمانية منتخبات الدور الاقصائي. على أن تستضيف سيدني وبريزبين وبيرث مباريات المجموعات.



ويتكوّن كل فريق من خمسة لاعبين، وتقام المواجهات من مباراتي فردي وواحدة للزوجي، فيما يحدد أهلية اللاعبين تصنيف رابطة المحترفين، علما ان 27 لاعبا مصنفا ضمن الأوائل عالميا من اصل 30 وافقوا على المشاركة.



وأوقعت القرعة منتخب صربيا بقيادة ديوكوفيتش في المجموعة الاولى التي تقام مبارياتها في بريزبين، وتضم فرنسا وجنوب إفريقيا وفريقا يعلن عنه لاحقا.