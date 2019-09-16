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رياضة

بارتي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لمحترفات التنس

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:49 م
جريدة الدستور
وكالات
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حافظت لاعبة التنس الأسترالية أشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي لمحترفات التنس في نسخته الجديدة الصادرة اليوم الاثنين عن الرابطة العالمية لمحترفات اللعبة والتي لم تشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى عن نسخة الاثنين الماضي.

وضمنت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية التأهل إلى البطولة الختامية (نهائي الدوري العالمي) بعد فوزها بلقب بطولة تشينجتشو ليكون اللقب الرابع لها في الموسم الحالي.

ومنح هذا اللقب بليسكوفا النقاط التي تكفيها لضمان إنهاء الموسم ضمن أفضل ثماني لاعبات.

وتقام البطولة الختامية في شينجن خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى الثالث من نوفمبر المقبلين بمشاركة أفضل ثماني لاعبات على مدار الموسم.

وقالت بليسكوفا: "التأهل للبطولة الختامية هدف لي دائما، وأفتخر بوصولي لهذه البطولة للمرة الرابعة في مسيرتي الرياضية حتى الآن. أتطلع لخوض فعاليات البطولة والمنافسة مع أفضل اللاعبات في الموسم الحالي".

وتتصدر بارتي التصنيف حاليا برصيد 6501 نقطة مقابل 6415 نقطة لبليسكوفا و5131 نقطة للأوكرانية إيلينا سفيتولينا و4846 نقطة لليابانية نعومي أوساكا و4835 نقطة للكندية بيانكا أندريسكو.

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