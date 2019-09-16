إيران تحتجز سفينة بذريعة "تهريب الوقود"

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أن قوات الحرس الثوري احتجزت سفينة بذريعة "تهريب الديزل".



يذكر أن إيران قد احتجزت ناقلة نفط بريطانية من أشهر مضت في مضيق هرمز، وقامت بريطانيا باحتجاز الناقلة الإيرانية أدريانا على ذريعة أنها كانت تحمل وقودًا لسوريا في انتهاك واضح للقاونون الدولي.

