ريجل المسؤول السابق في مان يونايتد ينتقل إلى "فورمولا ئي"

أعلنت بطولة العالم للسيارات الكهربائية "فورمولا ئي" اليوم الاثنين أن جيمي ريجل المدير التجاري السابق في مان يونايتد سيخلف أليخاندرو عجاج في منصب المدير التنفيذي للبطولة على أن يسري القرار فورا.



وأمضى المسؤول الكندي البالغ من العمر 42 عاما عشر سنوات مع مان يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وأشرف على عملياته التجارية عالميا.



وسينضم إلى فورمولا ئي قادما من لوس انجليس رامز حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الفريق المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.



وسيتولى عجاج، مؤسس فورمولا ئي، منصب رئيس البطولة.



وستنطلق النسخة السادسة من البطولة في نوفمبر تشرين الثاني في السعودية.



وقال مسؤولو فورمولا ئي في بيان "سيشرف ريجل على كل الجوانب الادارية للبطولة والعمليات اليومية وسيتابع نتائج الخطط الطموحة للنمو عالميا".



ويملك ريجل خبرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وكان قد انضم إلى لوس انجليس رامز في 2017.



وفي الأسبوع الماضي أعلنت بطولة فورمولا ئي عن إيرادات لا سابق لها ومتابعة جماهيرية قياسية إضافة إلى تحقيق أرباح لأول مرة بفضل زيادة عقود الرعاية.