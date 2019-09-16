محمد إمام عن مفاجأة عيد ميلاده من زوجته: "أنا اتسرعت"

نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي علي موقع "انستجرام"، صورة جديدة من الاحتفال بعيد ميلاده.



وعلق محمد إمام على الصورة "مراتي فاجأتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللي بحبهم من قلبي.. أنا حقيقي ماكنتش اعرف ومش بس تفاجئت.. ده انا اتسرعت ‼️ تخيلوا الواحد مروح في أمان الله يلاقي كل دول في البيت".



وحضر عيد الميلاد مجموعة كبيرة من الفنانين "أشرف عبدالباقى وشريف منير وأحمد رزق وهشام ماجد ومحمود البزاوى ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامى رضوان ونخبة كبيرة من الفنانين.



