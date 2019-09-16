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حوادث

عصابة مدرسة حدائق الأهرام: سرقنا مليون و120 ألف جنيه منذ 7 سنوات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:45 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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كشفت استجوابات الأجهزة الأمنية بالجيزة للمتهمين بسرقة 500 ألف جنيه من مدرسة خاصة بحدائق الأهرام، عن تفاصيل جديدة حول نشاط العصابة الذي استمر على مدار سنوات ماضية نفذوا خلالها عدة جرائم، وأن تلك الواقعة ليست جريمتهم الأولى، حيث اعتادوا تنفيذ جرائم مماثلة مع بداية كل عام دراسي جديد.

وقال المتهمون "أيمن" ٢٦ سنة عامل ومقيم في العاشر من رمضان، و"محمد" ٣٥ سنة سائق، و"عبدالرحمن" ٣٢ سنة، إنهم منذ 7 سنوات في عام 2012 نجحوا في سرقة مليون و120 ألف جنيه من مدرسة خاصة، وتم القبض عليهم لكن لم يعيدوا المبلغ، كما اعترفوا بسرقة مدرسة بمنطقة أكتوبر قبل تنفيذ الجريمة الأخيرة بأسبوع، حيث تسللوا إليها ولم يعثروا على أموال بالخزينة فاستولوا على 4 شاشات LCD أرشدوا عن 2 منها وبيع 2 آخرين.

واستكمل المتهمون اعترافاتهم في التحريات التي أجريت برئاسة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أنه فشلوا في سرقة مدرسة بمنطقة الهرم عندما حاولوا التسلل إليها وفوجئوا بوجود الخفير مستيقظًا، وعن طريق اختيار أهدافهم من المدارس فإنهم يستخدمون GBS لتحديد أماكن المدارس الخاصة بمختلف المناطق والمحافظات وبعد تحديد المكان يتولي أحدهم رصده لمدة من 2 إلى 3 أيام لرسم الخطة وتحديد المداخل والمخارج للهرب سريعًا فور السرقة.

وأضافوا أنهم يتولون تقسيم المبالغ المستولى عليها فيما بينهم حتى تم القبض عليهم بعد العملية الأخيرة بهضبة الأهرام، وقال مالك المدرسة إن المبلغ المستولى عليه 669 ألف جنيه واستعادت قوات الأمن مبلغ 450 ألف جنيه.

وأشارت التحريات، إلى أن بداية اكتشاف الجريمة كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة الهرم من "هبة. أ" 45 سنة مدير مدرسة بهضبة الأهرام، باكتشافها سرقة خزينة المدرسة بعد كسر باب مكتب الحسابات، فريق البحث الذي شكله اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فحص مسرح الحادث وتولي خبراء الأدلة الجنائية رفع البصمات.

وبعد 48 ساعة من البحث وفحص العمالة السابقة وآخر المترددين والمشاهدات توصل فريق البحث إلى هوية المتهمين من خلال فحص كاميرات المراقبة إلى هوية المتهمين بعد رصدهم يهربون بسيارة ميكروباص عقب تنفيذ جريمة السرقة.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم كريم عبدالواحد وكيل فرقة غرب الجيزة والرائد محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، من القبض على المتهمين بعد مطاردتهم بعدة محافظات على مدار يومين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة حيث أنهم نفذوا عدة جرائم مماثلة بمحافظات مختلفة بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية وأنهم دائمًا يستهدفون المدارس الكبرى خاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد بأيام قليلة لعلمهم أن المدارس تجمع المصروفات قبل الدراسة بفترة كبيرة وأنهم من خلال تلك الجرائم تمكنوا من جمع مبالغ طائلة.

وأرشد المتهمون عن المبلغ المسروق، كما يستجوبهم فريق البحث حول الجرائم السابقة التي ارتكبوها على مدار الفترات السابقة.

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