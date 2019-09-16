ثنائى الأهلى فى مواجهة الزمالك بالسوبر المصرى

استطاع كل من الثنائي جيرالدو ورامى ربيعة التعافي بشكل سريع قبل لقاء مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل، الذي يقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.



وأصبح جيرالدو جاهزًا بعد الإصابة التي تعرض لها في كتفه ولن تعيقه عن المشاركة فى مباراة السوبر بينما تعافى رامى ربيعة بشكل تام من إصابته.



وفيما يلي جدول مباريال الدوري المصري في الأسبوعين الأول والثاني من عمر الدوري:-



الأسبوع الأول:



بيراميدز × إنبي



المصري × حرس الحدود



الجونة × الإسماعيلي



الزمالك × الاتحاد السكندري



أسوان × مصر للمقاصة



الإنتاج الحربي × إف سي مصر



سموحة × الأهلي



طلائع الجيش × المقاولون العرب



وادي دجلة × طنطا







الأسبوع الثاني:



طنطا × بيراميدز



إنبي × طلائع الجيش



المقاولون العرب × سموحة



الأهلى × الإنتاج الحربي



إف سي مصر × أسوان



مصر للمقاصة × الزمالك



الاتحاد السكندرى × الجونة



الإسماعيلى × المصرى



حرس الحدود × وادى دجلة.

